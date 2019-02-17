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Alarmların çalmasını naylon ve alüminyum folyo ile engellemişler

Ankara'da özel düzenekli çanta ile elektronik eşya satan iş yerlerinden hırsızlık yapan 3'ü Gürcistan uyruklu 4 zanlı yakalandı- Zanlıların alarmları sökülmemiş elektronik eşyaları iç içe naylon sarılmış ve alüminyum folyo kaplı özel düzenekli kadın çantalarını kullanarak çaldıkları anlar, güvenlik kameralarınca kaydedildi- Yabancı uyruklu şüphelilerin, ikamet ettikleri çevrede dikkat çekmemek için kendilerini evli olarak tanıttıkları öğrenildi

17 Şubat 2019 Pazar 10:12
Alarmların çalmasını naylon ve alüminyum folyo ile engellemişler

ANKARA (AA) - Ankara'da özel düzenekli çanta ile elektronik eşya satan iş yerlerinden hırsızlık yapan 3'ü Gürcistan uyruklu 4 zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, alışveriş merkezlerindeki elektronik eşya satışı yapılan iş yerlerinden hırsızlık yapan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Mağazaların güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlıların alarmları sökülmemiş elektronik eşyaları iç içe naylon sarılmış ve alüminyum folyo kaplı özel düzenekli kadın çantalarını kullanarak çaldıklarını belirledi.

Ayrıca zanlıların, alarm takılı ürünleri çalarken sinyali engellemek amacıyla kullandıkları çantalarla 7 ayrı hırsızlık olayını da gerçekleştirdikleri ortaya çıktı.

Güvenlik kameraları ve teknik takibin ardından 4 zanlıdan üçünün Gürcistan uyruklu olduğunu belirleyen ekipler, ikisi kadın şüphelilerin Mamak ilçesinde ikamet ettiklerini ve çevrede dikkat çekmemek için kendilerini evli olarak tanıttıklarını tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, zanlıların kaldıkları eve operasyon düzenledi. Operasyonda zanlılar gözaltına alınırken yapılan aramada maddi değeri yüksek çok sayıda elektronik eşya da ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

- İki yılda 40 yabancı uyruklu hırsız yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte hırsızların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, iki yılda başta Gürcistan ve Kolombiya olmak üzere çeşitli ülkelerden gelerek Ankara'da hırsızlık yapan 40 şüpheliyi yakaladı.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 10:12
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