ABD'de kırmızı alarm verildi! Dorian Kasırgası yaklaşıyor

ABD, 1935 yılından bu yana beklenen en şiddetli kasırga olan Dorian kabusunu yaşıyor. Bahamaları vuran kasırganın 1935'teki ünlü İşçi Bayramı Kasırgası'ndan sonra en şiddetli Atlantik kasırgası olduğu belirtiliyor.

Bahamalar Sağlık Bakanı Sands yaptığı açıklamada, ölü sayısının 20'ye çıktığını ve sayının daha da artmabileceğini belirtti.

Kasırganın vurduğu Bahamalar'ı ziyaret eden Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock ise 70 bin kişinin, gıda ve temiz içme suyu gibi acil insani yardıma ihtiyaç duyduğunu bildirdi.

Bölgedeki binaların yüzde 90'a yakınının büyük hasar gördüğü belirtildi.

Kasırga ABD'ye ulaştı

Bu arada üçüncü kategorideki kasırga Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Carolina eyaletindeki Charleston bölgesinde etkili olmaya da başladı.

Kategori 2 seviyesine gerileyen ve daha sonra tekrar 3'e çıkan Dorian kasırgasının, ABD'nin Güney Carolina'dan sonra Florida ve Georgia eyaletlerini de vurması bekleniyor.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, güç kaybeden ancak hala tehdit oluşturmayı sürdürdüren ve saatteki hızı 185 kilometreye gerileyen kasırganın sel ve su baskınlarına neden olabileceği uyarısında bulundu.

Kasırga nedeniyle Güney ve Kuzey Karolina eyaletlerinde çok sayıda uçak seferi iptal edilirken, Kuzey Karolina eyaletinde ise zorunlu tahliyeler yapıldı.