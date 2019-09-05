0553 313 94 23

ABD'de kırmızı alarm verildi! Dorian Kasırgası yaklaşıyor

Bahamalar'ı kasıp kavuran Dorian Kasırgası'nda ölenlerin sayısı 20'ye yükselirken ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Florida'ya yaklaşan Dorian Kasırgası'nın kategori 5'ten 2'e düşürüldüğünü söylemişti. Ancak kasırganın tekrar şiddetlendiğini belirten uzmanlar yeniden kategoriyi 3'e yükseltti.

05 Eylül 2019 Perşembe 11:30
ABD'de kırmızı alarm verildi! Dorian Kasırgası yaklaşıyor

ABD, 1935 yılından bu yana beklenen en şiddetli kasırga olan Dorian kabusunu yaşıyor. Bahamaları vuran kasırganın 1935'teki ünlü İşçi Bayramı Kasırgası'ndan sonra en şiddetli Atlantik kasırgası olduğu belirtiliyor.

Bahamalar Sağlık Bakanı Sands yaptığı açıklamada, ölü sayısının 20'ye çıktığını ve sayının daha da artmabileceğini belirtti.

Kasırganın vurduğu Bahamalar'ı ziyaret eden Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock ise 70 bin kişinin, gıda ve temiz içme suyu gibi acil insani yardıma ihtiyaç duyduğunu bildirdi.

Bölgedeki binaların yüzde 90'a yakınının büyük hasar gördüğü belirtildi.

Kasırga ABD'ye ulaştı

Bu arada üçüncü kategorideki kasırga Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Carolina eyaletindeki Charleston bölgesinde etkili olmaya da başladı.

Kategori 2 seviyesine gerileyen ve daha sonra tekrar 3'e çıkan Dorian kasırgasının, ABD'nin Güney Carolina'dan sonra Florida ve Georgia eyaletlerini de vurması bekleniyor.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, güç kaybeden ancak hala tehdit oluşturmayı sürdürdüren ve saatteki hızı 185 kilometreye gerileyen kasırganın sel ve su baskınlarına neden olabileceği uyarısında bulundu.

Kasırga nedeniyle Güney ve Kuzey Karolina eyaletlerinde çok sayıda uçak seferi iptal edilirken, Kuzey Karolina eyaletinde ise zorunlu tahliyeler yapıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 11:30
  1. ABD
  2. dorian kasırgası
  3. bahamalar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan: "Hedefimiz Suriyeli kardeşlerimizden en az 1 milyonunu 450 kilometrelik sınır hattı boyunca oluşturacağımız güvenli bölgede iskan etmektir."
    1. Erdoğan: "Hedefimiz Suriyeli..
    2. 35 senedir tüm zorluklara rağmen..
    3. Başkan Şahin, spor kulübü tesislerini..
    4. Erdoğan: "Eylülün son haftasına kadar..
    5. AK Parti Marmara Bölgesi İl Başkanları..
    6. Ağustos ayı açlık-yoksulluk rakamları..
    7. “Dijital Dönüşüm Uzmanlığı..
    8. TCMB repo ihalesiyle piyasaya 10..
    9. (Özel) Kanlar içinde işyerine sığınan..
    10. Güzeloğlu’ndan ilaçlama birimine..
    11. Bakan Selçuk, AA Editör Masası'na..
    12. Liseli Julia’nın ölümüne sebep olan..
    13. Karabük’te FETÖ/PDY operasyonu
    14. Otele giren sevimli ayı, yoğun..
    15. İl Milli Eğitim Müdürü Gün, seminer..
    16. Lapseki’de hırsızlık zanlısı tutuklandı
    17. Dink cinayeti davası
    18. Döviz kurları
    19. İzmir, fuara hazırlanıyor
    20. Doğu Ekspresi’yle masalsı yolculuk..
    Başkan Erdoğan: Yazıklar olsun sana...
    Başkan Erdoğan: Yazıklar olsun sana...
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu

    Günün Karikatürü

    5 Eylül 2019
    Bomba iddia: İstifasının nedeni ihraç kararı değilmiş
    Bomba iddia: İstifasının nedeni ihraç kararı değilmiş
    Aylar önce söylenmişti! Türkiye ve Rusya'dan dolara ağır darbe
    Aylar önce söylenmişti! Türkiye ve Rusya'dan dolara ağır darbe