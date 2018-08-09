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Ordu'dan sonra o şehirde alarm verildi! Belediyeler halkı anonsla uyardı

Aşırı yağışın etkili olduğu Giresun'da, bazı belediyelerce anonslar yapılarak vatandaşlardan meydana gelebilecek sel ve heyelanlara karşı dikkatli olmaları yönünde çağrı yapılıyor.

09 Ağustos 2018 Perşembe 12:48
Ordu'dan sonra o şehirde alarm verildi! Belediyeler halkı anonsla uyardı

Birkaç gündür devam eden yağışlar, özellikle sahil kesimindeki bazı ilçeler ile buralara bağlı yüksek kesimlerde etkili oluyor.

Meteorolojiden "yağışın devam edeceği" yönünde yapılan uyarı üzerine Giresun başta olmak üzere sahil kesimindeki birçok ilçede belediyeler, anonslarla vatandaşlardan "yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı dikkatli olmalarını" istiyor.

Öte yandan, Giresun Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, gerekli tedbirlerin alındığı belirtilerek, "Bugün beklenen aşırı yağışlar ve yağışlara bağlı sel, heyelan afetlerine karşı vatandaşlarımızın tedbirli olmaları önemle rica olunur." ifadesine yer verildi.

Yüksek kesimlerde ise yağış nedeniyle bazı yollarda sel ve heyelanlar meydana geldi.

Bazı köy yollarının heyelanlar nedeniyle ulaşıma kapandığı, Giresun İl Özel İdaresi ekiplerince buralarda çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 12:48
  1. Giresun
  2. aşırı yağış
  3. giresun
  4. yağış uyarısı

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