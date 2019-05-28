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Alaplı’da yangın paniği

Alaplı ilçesinde Karşıyaka Mahallesinde bulunan 5 katlı evin terasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışması ile kontrol altına alındı.

28 Mayıs 2019 Salı 11:17
Alaplı’da yangın paniği

Alaplı ilçesinde Karşıyaka Mahallesinde bulunan 5 katlı evin terasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışması ile kontrol altına alındı.


Yangın, saat 01.00 sıralarında Alaplı Karşıyaka Mahallesi Kılçak Köyü üzerinde bulunan 5 katlı bir evin teras katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre teras katta bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Çatı kısmında çıkan yangın kısa sürede diğer malzemelere sıçradı. Dumanı gören çevredeki sakinler durumu hemen ev sahiplerine, itfaiye ekiplerine ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerinde yangının çıktığı eve gelen Alaplı Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürmek için merdiven kurdu. İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından söndürülen yangın kontrol altına alındı. Vatandaşların tedirgin bakışlarla izlediği yangında yaralanan olmazken, teras katın bir bölümü kullanılamaz hale geldi.


Yangın esnasında teras katında kimsenin olmaması da can kaybını önledi. Polis yaşanan inceleme ile ilgili inceleme başlattı.

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Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 11:17
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