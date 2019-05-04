Alaplı’da trafik kazası
Alaplı Bölge Trafik istasyonu bölgesinde maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.04 Mayıs 2019 Cumartesi 20:55
Alaplı Bölge Trafik istasyonu bölgesinde maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, akşam sularındameydana gelen kaza maddi hasarlı bir şekilde atlatıldı. Alaplı istikamet yönüne giden Nedim K. yönetiminde kullandığı 06 HZZ 89 plakalı otomobil, sürücüsünün bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, bölge trafik İstasyonu mevkisinde yol kenarındakibariyerlere çarparak durabildi, Kaza’da can kaybı ve yaralanma olmazken, araçın içerisinde bulunan sürücü kazanın şokunu yaşadı. Kaza yapan Otomobil, olay yerine gelen çekici yardımıyla kaldırıldı.
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