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Alaplı’da Pat pat kazası: 1 yaralı

Alaplı’da pat pat diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucutarım aracının altında kalan 1 kişi yaralandı.

20 Haziran 2019 Perşembe 17:53
Alaplı’da Pat pat kazası: 1 yaralı

Alaplı’da pat pat diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucutarım aracının altında kalan 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Alaplı ilçesi Yeni Doğanlar Köyünde meydana geldi. İddiaya göre,Muhittin Y. (62) isimli vatandaş mantar toplamak için sabah saatlerinde evden çıktı. Mantar topladıktan sonra köyüne hareket eden Muhittin Y. (62) yönetimindeki tarım aracı direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu 50 metreden taklalar atarak uçuruma yuvarlanarak ağır yaralandı. çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen 112 ekipleri ilk müdahalesini yaptıktan sonra yaralı Alaplı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 17:53
  1. doğa

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