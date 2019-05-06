Alaplı’da istinat duvarı çöktü, araçlar zarar gördü

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde toprak kayması sonucu istinat duvarı çöktü. Çökme sonucu 4 araç zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Alaplı Yeni Siteler Mahallesi R. Bloklar binasının önünde istinat duvarı aşırı yağmurların ardından toprak kayması nedeniyle çöktü. Gece saatlerinde meydana gelen olayda otoparkta bulunan 4 otomobil de çöken duvarın altında kaldı. Vatandaşlar duvarın 15 gün önce yapıldığını öne sürdü.

Alaplı Yenisiteler R. Bloklar’da oturan birçok vatandaş, istinat duvarının aşırı yağmur sonucu gece çöktüğünü belirterek, “İstinat duvarın daha 15 gün önce Belediye tarafından yapıldı. Arabalarımız hasar gördü. Bu duvar buraya yapılırken defalarca belediyeye bildirdik ve önlem alınmasını istedik. Hem yol toprak dolgu ile yapıldı hem de yağmur suyu için belediye hiçbir önlem almadı. Gerekli drenaj yapılsaydı bu olayla karşılaşmayacaktık. Uyarılarımız dikkate alınmadı ve bu olay meydana geldi" dedi.

Öte yandan belediyenin zararları karşılayacağı belirtildi.