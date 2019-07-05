Alaplı’da geri dönüşüm deposunda korkutan yangın
ZonguldakAlaplı ilçesinde bir geri dönüşüm deposunda çıkan yangında depo büyük zarar gördü.05 Temmuz 2019 Cuma 21:50
ZonguldakAlaplı ilçesinde bir geri dönüşüm deposunda çıkan yangında depo büyük zarar gördü. Depoda çıkan yangında oluşan dumanlar metrelerce öteden görüldü.
Zonguldak Alaplı İlçesi Çay boyundabulunan bir geri dönüşüm deposunda saat akşam saatlerisıralarında yangın çıktı. Çay boyu kenarında bulunanGeri dönüşüm malzemelerinin toplandığı alanda başlayan yangına müdahale için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler yaklaşık yarım saatlik müdahale sonucu söndürüldü.Alevlerin çıkardığı siyah dumanlar ise kilometrelerce öteden görüldü. Dumanları gören bazı vatandaşlar ise depoda çıkan yangını izledi.
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