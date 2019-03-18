Alaplı’da 18 Mart Çanakkale Zaferi coşkuyla kutlandı 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 104.

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 104. Yılı Ve Şehitleri Anma Günü’, Düzenlenen Törenle Kutlandı.

Zonguldak Alaplı İlçesinde ,18 Mart Çanakkale Zaferi’ni Kutlama ve Şehitleri Anma törenleri Alaplı Atatürk Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunumuyla başladı. Törene; Alaplı Kaymakamı Saim Eskioğlu, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, AK Parti Alaplı Belediye Başkan adayı Celil Uzun, protokol üyeleri,belediye meclis üyeleri, gaziler, şehit yakınları ve çok sayıda Öğrenciler katıldı. Bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından kutlama ve anma programı Alaplı Milli Eğitim Kültür Salonu’nda devam etti. Okul Müdürü tarafındanaçılış konuşmasını yapmasının ardından okul öğrencileri tarafından 18 Mart Çanakkale Oratoryosu gerçekleştirildi. Program, Çanakkale Zaferi’ni anlatan slayt gösterimi ve okunan şiirlerle sona erdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.