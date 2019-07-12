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Alaplı’a Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Zonguldak Alaplı ilçesinde yaşayan 90 yaşındakihayatını kaybedenMinare ustası ve Kore Gazisi Selahattin Sami Mutlu için düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

12 Temmuz 2019 Cuma 14:22
Alaplı’a Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Zonguldak Alaplı ilçesinde yaşayan 90 yaşındakihayatını kaybedenMinare ustası ve Kore Gazisi Selahattin Sami Mutlu için düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.


Vefat eden Kore Gazisi Sami Mutlu için askeri tören düzenlendi. Sami Mutlu’nun Türk bayrağına sarılı tabutu askerler tarafından omuzlarda Alaplı Merkez Camisine getirildi.


Kore gazisi Sami Mutlu (90)için Alaplı Merkez camide düzenlenen cenaze törenine Alaplı Kaymakamı Emirhan Arıkan, Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Cemal Özden Yazıcıoğlu, Alaplı Jandarma Komutanı Vekili Kıdemli Başçavuş Mükremin Sabuncu ve sivil toplum örgütleri, gazinin yakınları ve vatandaşlar katıldı.


Öğle namazını müteakip kılınan namazın ardından Mutlu’nun cenazesi, askerlerin omzunda götürüldüğü Sofullu Köyü mezarlığında toprağa verildi.


Cenaze törenine katılan Alaplı Kaymakamı Emirhan Arıkan, “Alaplı Sofullu Köyünde ikamet eden ilçemizin gurur abidelerinden birisi olan Kore gazisi Sami Mutlu amcamızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyorum. İlçemizin ve aziz milletimizin başı sağolsun” diyerek taziyelerini iletti. Kore Gazisi Sami Mutlu uzun yıllar Türkiye genelinde 300 yakın minare inşaatı ve bölgedeKüçük Mimar olarak anılanve yaptığı cami minareleri ile biliniyor.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 14:22
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