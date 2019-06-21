Alaplı -Akçakoca karayolunda çamur seli Zonguldak’da etkili sel felaketi nedeniyle Alaplı Akçakoca karayolunun değişik noktalarında yer yer sel meydana geldi.

Zonguldak’da etkili sel felaketi nedeniyle Alaplı Akçakoca karayolunun değişik noktalarında yer yer sel meydana geldi.

sabah saatlerinde etkisini sürdüren yağmur yağışı belirli aralıklarla etkisini sürdürürken, Alaplı karayolunda meydana gelen sel ise sürücülere zor anlar yaşattı. Alaplı Akçakoca arasındaki Çeşme arasındaki dağdan gelen çamur suları içinHemen harekete geçen karayolları ekipleri selin meydana geldiği yolları temizlemesiyle birlikte sürücüler yollarına devam etti. Karayolları yetkilileri yağansağanak yağışlarla birlikte Alaplı - Akçakocakarayoluna yer yer kaya düşmeleri ve sel meydana geldiğini belirterek, duruma hemen müdahale ettiklerini ifade ettiler. Sürücüleri kaya düşmelerine karşı dikkatli olması uyarısında da buluna karayolları yetkilileri, ekiplerinin bir taraftan kaya düşmeleri diğer taraftan ise selle mücadele ettiğini belirttiler.

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