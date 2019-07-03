Alanya’ya 200 bin adet yazlık çiçek

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya’ya 200 bin yazlık çiçek dikti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Birimine bağlı Park ve Bahçeler ekipleri, turizm sezonu ile birlikte Alanya’da yoğun bir çalışma içine girdi. Alanya merkez, Oba, Tosmur, Konaklı, Türkler başta olmak üzere, sorumluluk sahası içinde bulunan park, bahçe, yeşil alan, kaldırım, refüj ve yürüyüş yollarında Nisan ve Mayıs aylarında dikilen bitkiler Haziran ve Temmuz aylarında açtı. 200 bin yazlık bitki ve çiçek güzel görüntüsüyle ilçeye gelenlerin beğenisini topluyor. İlçede renk cümbüşü yaşanırken, cadde ve sokakları çiçek kokusu sardı. Çiçeklerin aşırı sıcak ve nem nedeniyle zarar görmemesi için ekipler, haftanın 7 günü düzenli olarak sulama ve bakım çalışması gerçekleştiriyor.