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Alanyasporlu futbolcuları taşıyan minibüs devrildi! Josef Sural hayatını kaybetti

Kayseri deplasmanından dönüş yapan Alanyasporlu futbolcuları taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu biri ağır 7 futbolcu yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Josef Sural'ın hayatını kaybettiği açıklandı.

29 Nisan 2019 Pazartesi 08:05
Alanyasporlu futbolcuları taşıyan minibüs devrildi! Josef Sural hayatını kaybetti

Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Alanyaspor kafilesinden Caulker, Dlajma, Baiano, Cisse, Welinton, Sackey ve Sural birlikte Alanya'ya dönmek için vip minibüs kiraladı.

Kayseri'den yola çıkan minibüs, Antalya-Alanya kara yolunda, şehir merkezine 5 kilometre kala Dinek mevkisinde yoldan çıkarak devrildi.

Josef Sural hayatını kaybetti

Kazada yaralanan 7 futbolcu, ambulanslarla Alanya'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralı futbolculardan durumu ağır olan Sural hayatını kaybetti. Diğer yaralı futbolcuların ise ayakta tedavi edildiği öğrenildi.


(Josef Sural)

Minibüs şoförü gözaltına alındı

Minibüsün şoförü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Alanyasporlu yöneticiler ve Başkan Hasan Çavuşoğlu, kazayı haber alır almaz hastaneye geldi. 

Alanyaspor'un maç kadrosundaki diğer futbolcular, yöneticiler ve görevlilerden bazılarının Alanyaspor otobüsü ile diğerlerinin de kendi imkanlarıyla dönüş yaptıkları bildirildi.

"Şoför uyuyakalmış"

Kaza hakkında gazetecilere açıklama yapan Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, emniyetten aldıkları bilgiye göre şoförün uyuyakaldığından dolayı kazanın gerçekleştiğini söyledi. 

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Haber Tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi 08:05
  1. Kayseri
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  5. Alanyaspor
  6. kaza
  7. Josef Sural

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