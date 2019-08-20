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Alanyaspor'da transfer

Turuncu-yeşiller, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan 28 yaşındaki Lokman Gör ile sözleşme imzaladı

20 Ağustos 2019 Salı 19:16
Alanyaspor'da transfer

ANTALYA (AA) - Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, yeni transferi Lokman Gör için imza töreni düzenledi.

Kulübün Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen törende Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan 28 yaşındaki stoper Lokman Gör ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Lokman Gör ile daha önce prensip anlaşmasına vardıklarını belirterek, "Kendisi de sözleşme imzalamadan Topuk Yaylası'na gelerek idmanlara katılmıştı. Orada talihsiz bir sakatlık yaşadı. Resmi sözleşmeyi ancak bugün imzalıyoruz. Kendisine hem 'geçmiş olsun' diyor, hem de gösterdiği fedakarlıktan dolayı teşekkür ediyorum. En kısa zamanda sahalara dönmesini arzu ediyoruz." diye konuştu.

Lokman Gör ise Alanyaspor ailesine katıldığı için çok mutlu olduğunu kaydetti. Hazırlık maçında talihsiz bir sakatlık yaşadığını aktaran Lokman, "Bunlar futbolun içerisinde var. En iyi şekilde sahaya dönmek için tüm gayretimle çalışacağım. İnşallah daha güçlü döneceğim." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 19:16
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