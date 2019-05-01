Alanyaspor'da Konyaspor maçı hazırlıkları Turuncu-yeşilli takım, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

ANTALYA (AA) - Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 6 Mayıs Pazartesi günü Atiker Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Top kapma çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda çift kale maç ile tamamlandı. Süper Lig'de geride kalan hafta oynanan İstikbal Mobilya Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor maçının ardından konuk ekip oyuncuları Steven Caulker, Djalma Campos, Baiano, Papiss Cisse, Welinton, Isaac Sackey ve Josef Sural'ın içinde bulunduğu aracın yaptığı kazada, kolu kırılan Sackey idmana katılmazken, Baiano takımdan ayrı çalıştı. Caulker, Djalma, Welinton ve Cisse ise antrenmanda yer aldı.



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