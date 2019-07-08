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Alanyaspor’dakombineler satışta

Alanyaspor’da 2019-2020 sezonu kombine yenileme dönemi başladı.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 11:51
Alanyaspor’dakombineler satışta

Alanyaspor’da 2019-2020 sezonu kombine yenileme dönemi başladı. Kombine kartların genel satışa ise 18 Temmuz’da çıkacağı bildirildi.


Alanyaspor’un 2019-2020 sezonunda Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda geçerli olacak kombinelerin satışına başlandı. Kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada, 17 Temmuz Çarşamba gününe kadar yenileme işlemi yapılacağı ve 18 Temmuz Perşembe günü ise genel satışın başlayacağı kaydedildi. VIP Tribün 2500 TL, Maraton Tribün D-E-F Bloklar 750 TL, Maraton Tribün A-B-C-G-H-I Bloklar 650 TL, Kapalı Tribün TL 650 TL, Kale Arkası Tribünleri 250 TL’den satışa açıldı.


Kombine alımı esnasında Passolig yıllık kart kullanım süresinin en az 31 Mayıs 2020 tarihine kadar geçerli olması gerektiği de vurgulandı.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 11:51
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