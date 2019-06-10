0553 313 94 23

Alanyaspor'da Erol Bulut dönemi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, teknik direktör Erol Bulut ile bir yıllık sözleşme imzaladı - Erol Bulut:- "İki kulvarda yarışacağız. Bizim için lig kadar kupa da önemli"

10 Haziran 2019 Pazartesi 18:35
Alanyaspor'da Erol Bulut dönemi


ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor, teknik direktör Erol Bulut ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun da katıldığı törenle Erol Bulut, bir yıllık sözleşmeye imza attı.

Erol Bulut, törende yaptığı konuşmada, Aytemiz Alanyaspor'u bulunduğu noktanın üzerine taşımak istediklerini söyledi.

Hem ligde hem de kupada başarılı olmak istediklerini belirten Bulut, "Yeni Malatyaspor'da 2 yıla yakın bir çalışma sürecim oldu. Başarılı olduk. Oradaki maceramız bitti. Şu andan itibaren Alanyaspor ile maceramız başladı. Hedeflerimize, başkan, yönetim, teknik heyet, taraftar ve medya ile yürümek inşallah nasip olur. İki kulvarda yarışacağız. Bizim için lig kadar kupa da önemli. Takımımızı şekillendireceğiz. Yeni takviyelerle Alanyaspor'u herkesin istediği yere getirmeye çalışacağız." diye konuştu.

Transfer konusuna değinen Bulut, eski takımı Evkur Yeni Malatyaspor'da başarılı bir sezon geçiren Guilherme ile ilgilendiklerini belirterek, "İlgileniyoruz ama sadece o yok. Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda, ekonomik sınırlarımızı aşmadan bize yarayacak oyuncular almak isteriz. Heyecan dolu bir lig olacağını düşünüyorum. Herkes takımımızın coşkulu ve iyi bir futbol oynayacağından emin olsun. Taraftarlarımız takımımızın arkasında olsun ve bizi desteklesin." değerlendirmesinde bulundu.

Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu ise teknik direktör Erol Bulut'un başarılarına Alanyaspor'da da devam edeceğine inandığını dile getirdi.

Bulut ve ekibinin camiaya hayırlı olmasını dileyen Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Öncelikle kendisine 'hoş geldin' diyorum. Erol Bulut, kendisini ispat etmiş bir hocamız. Başarılarına burada da devam edecektir. Bundan önce çalıştığımız teknik direktörümüz Sergen Yalçın ve ekibine de teşekkür eder, bundan sonraki görevlerinde başarılar dilerim. Teknik heyetimizle transferde düğmeye basıyoruz. Düşündüğümüz oyuncular var. Yıldız oyuncu değil, sahada mücadele eden futbolcu istiyoruz. Teknik heyet ve transfer komitemizle en iyi oyuncuları takımımıza kazandırmak için mücadele edeceğiz."


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 18:35
  1. Alanyaspor
  2. Futbol
  3. SÜPER LİG
  4. teknik direktör Erol Bulut

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "İzlanda'da yaşanan rezaletler tek kelimeyle skandal ötesidir"
    1. "İzlanda'da yaşanan rezaletler tek..
    2. Ham çelik üretimi azaldı
    3. Profilinden Fenerbahçe'yi tamamen sildi!
    4. Başkandan "flaş futbolcu" sözü
    5. GÜNCELLEME - KARDEMİR'de arıza sonucu..
    6. Akdeniz Üniversitesi öğretim ve..
    7. AK Parti'den Doğu Akdeniz skandalına..
    8. Yıldırım düştü, koyun otlatan çoban..
    9. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:
    10. Vah Valiliğinden ‘Gezginfest’..
    11. Kırklareli Üniversitesi öğretim ve..
    12. Konya SMMMO üyeleri bayramlaştı
    13. Mısır'ın akil adamı İbrahim Yusri..
    14. Konya için kuvvetli yağış ve dolu..
    15. Borsa günü yükselişe tamamladı
    16. Otomobilin içinde kanlı infaz! 1 ölü,..
    17. Aydın’da ıslak mezuniyet
    18. BMGK'den Libya'ya silah taşıdığından..
    19. Bahçeli'den canlı yayın açıklaması:..
    20. Silivri sahilinde boğulma tehlikesi..
    21. Samsunspor’dan ’İsmet Taşdemir’..
    22. Haliliye Belediye Meclisi haziran ayı..
    23. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    24. Belediye otobüsü minibüsle çarpıştı!
    25. Borsada en çok değer kaybeden hisseler
    26. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü..
    27. Borsada en çok değer kazanan hisseler
    28. Moderatör ne demek? Moderatörün görevi..
    29. Borsada işlem hacmi sıralaması
    30. Gümüşhane’de turizm danışma ve..
    Soylu 6 ay süre istedi! 50 bin kişi sınır dışı edilecek
    Soylu 6 ay süre istedi! 50 bin kişi sınır dışı edilecek
    Emekliliklerinde bile rahat durmuyorlar! Türkiye'yi içerden vuruyor
    Emekliliklerinde bile rahat durmuyorlar! Türkiye'yi içerden vuruyor
    Binali Yıldırım'dan 'Uğur Dündar' açıklaması! "Demek ki..."
    Binali Yıldırım'dan 'Uğur Dündar' açıklaması! "Demek ki..."
    Maduro'dan flaş hamle! Binlerce Venezuelalı ülkeyi terk etmeye başladı
    Maduro'dan flaş hamle! Binlerce Venezuelalı ülkeyi terk etmeye başladı
    Mehmet Metiner, CHP’nin İstanbul adayına fena yüklendi!
    Mehmet Metiner, CHP’nin İstanbul adayına fena yüklendi!

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    Büyük karşılaşmaya sürpriz gazeteci talip oldu!
    Büyük karşılaşmaya sürpriz gazeteci talip oldu!
    İçişleri Bakanı Soylu'dan Koç Holding'e 'ananaslı' cevap! "Sizin talihsizliklerinizi iyi biliriz"
    İçişleri Bakanı Soylu'dan Koç Holding'e 'ananaslı' cevap! "Sizin talihsizliklerinizi iyi biliriz"