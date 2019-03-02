Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu Sergen Yalçın kararını açıkladı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, A Milli Takım ile 1 Haziran’dan itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllık anlaşmaya varınca, Kartal’da gözler yeni hoca adaylarına çevrilmişti. Kulislerde Sergen Yalçın ismi güçlü şekilde konuşulurken, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu önemli açıklamalarda bulundu.

'Sezon sonuna kadar bırakmıyoruz'

Alanyaspor’da oldukça başarılı bir grafik çizen genç teknik adamdan çok memnun olduklarını söyleyen Çavuşoğlu, “Televizyonda birileri bu tip yakıştırmalar yapıyor. Ancak Sergen Yalçın yeni hoca olmadı. Yıllardır hoca. Daha önce neredeydiler! Şu anda iyi gidiyoruz ve sezon bitimine kadar Sergen hocamız kesinlikle burada kalacak” ifadesini kullandı.

‘Zaten konuşuruz demiştik’

Yeni sözleşme konusuna değinen Alanyaspor Başkanı, “Sergen Yalçın ile anlaşırken sezon sonu oturup, konuşuruz demiştik. Önemli olan şu anda ligi olabildiğince iyi noktada tamamlamak. Zaten sonrasında da hocamızla devam etmek istiyoruz. Ancak bu konuları şimdi konuşmak doğru değil” dedi. (Fanatik)