0553 313 94 23

Alanyaspor-Konyaspor maçından notlar

Aytemiz Alanyasporlu futbolcular, trafik kazasından hayatını kaybeden takım arkadaşları Josef Sural için sahaya siyah formayla çıktı - Turuncu-yeşilli futbolcular maç öncesi yapılan ısınmada Josef Sural'in resminin yer aldığı formayı giydi

06 Mayıs 2019 Pazartesi 21:07
Alanyaspor-Konyaspor maçından notlar

ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Atiker Konyaspor ile karşılaşan Aytemiz Alanyaspor'da futbolcular, trafik kazasında hayatını kaybeden takım arkadaşları Çek futbolcu Josef Sural için sahaya siyah formayla çıktı.

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada turuncu-yeşilli takım, Josef Sural anısına yeni sezon için hazırlanan siyah renkli formayla mücadele etti.

Maç öncesi Alanyasporlu futbolcular ısınmaya da Josef Sural'ın fotoğrafı bulunan siyah formayla çıktı.Karşılaşma öncesi taraftarlar için hazırlanan üzerinde Josef Sural'in fotoğrafı bulunan tişörtler satışa çıkarıldı. Satıştan elde edilecek gelir Sural'ın ailesine iletilecek.

Aytemiz Alanyaspor ve Atiker Konyasporlu oyuncular, İngilizce ve Türkçe "Seni unutmayacağız" ve "Acınız acımızdır" yazılı pankartlarla sahaya çıktı. Sahada her iki takımın oyuncuları birlikte fotoğraf çektirdi, taraftarları birlikte selamladı.

Karşılaşmayı Josef Sural'in ameliyatına katılan Özel Anadolu Hastanesi doktor ve görevlileri de siyah forma ile izledi.

Josef Sural anısına yapılan saygı duruşunun ardından taraftar grupları, maçın başlama düdüğünün ardından 2 dakika sessiz kaldı. Ardından 2 dakikalık alkışlarla Sural anıldı. Afiş ve koreografilerin hazırlandığı karşılaşmada, Sural'ın emekliye ayrılan 90 numaralı formasına atıfta bulunularak 90'ıncı dakikada tüm taraftarlar saha kenarına karanfil bırakacak.

Karşılaşmaya gelen taraftarlara ayrıca ramazan ayı dolayısıyla iftar menüsü ikram edildi.

Spor Toto Süper Lig'de 28 Nisan Pazar günü oynanan İstikbal Mobilya Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor maçının ardından konuk ekip oyuncuları Caulker, Djalma Campos, Baiano, Cisse, Welinton, Sackey ve Sural'ın birlikte Alanya'ya dönmek için kiraladıkları VIP minibüs, Antalya-Alanya kara yolunda şehir merkezine 5 kilometre kala Dinek mevkisinde yoldan çıkarak devrilmiş, kazada ağır yaralanan Çek futbolcu Sural kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Mayıs 2019 Pazartesi 21:07
  1. Alanyaspor
  2. Futbol
  3. Konyaspor
  4. maç öncesi
  5. SÜPER LİG

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kocaeli’de şehit ailesi ve gazilere devlet övünç madalyası verildi
    1. Kocaeli’de şehit ailesi ve gazilere..
    2. Diyarbakır’da ilk iftar açıldı
    3. YSK’nın İstanbul seçiminin iptali..
    4. AK Parti YSK Temsilcisi Özel, YSK’nın..
    5. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    6. Erdoğan şehit aileleriyle iftarda bir..
    7. Sinop’ta "Devlet Övünç Madalyası..
    8. "50 bin konut için 636 bin talep geldi"
    9. AK Parti İstanbul İl Başkanı..
    10. Belediyeden çıkartılan işçiler simit..
    11. ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan'dan..
    12. Spor Toto Süper Lig: Aytemiz..
    13. Türk Kızılaydan Irak'ta ihtiyaç..
    14. Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 -..
    15. "İstanbul'umuz için hayırlı ve güzel..
    16. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    17. YSK'nın kararına Bahçeli'den ilk tepki
    18. Selimiye'nin gölgesinde iftar bereketi
    19. Erzincan’da 3 şehit ailesine Devlet..
    20. Binali Yıldırım'dan YSK'nın kararı..
    21. Ekrem İmamoğlu: "Umudunuzu yitirmeyin"
    22. Şehit aileleri ve gazilere “Devlet..
    23. AK Parti MYK, Cumhurbaşkanı Recep..
    24. CHP PM ve milletvekilleri yarın..
    25. Şırnak'tan şehit haberi geldi
    26. Sözde konsey üyesinden "Kandırıldım"..
    27. AK Parti MYK toplandı
    28. Malatya’da iki otomobil çarpıştı: 1..
    29. 13 yıldır kayıp olan kadının boğularak..
    30. CHP İstanbul seçimini boykot edecek mi?
    Alanya Müftüsü’ne saldıranlara sert tepki: Bunu müftülük değil be hey gafil, Allah söylüyor!
    Alanya Müftüsü’ne saldıranlara sert tepki: Bunu müftülük değil be hey gafil, Allah söylüyor!
    Ramazan davulcusundan rahatsız oldu! "Sizi vururum"
    Ramazan davulcusundan rahatsız oldu! "Sizi vururum"
    Melih Gökçek'ten bomba iddia! "Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nun kaybetmesi için elinden geleni yapacaktır"
    Melih Gökçek'ten bomba iddia! "Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nun kaybetmesi için elinden geleni yapacaktır"
    Altaylı, Süleyman Soylu ile görüşmesini yazdı: İşte Ak Parti'nin İstanbul adayı
    Altaylı, Süleyman Soylu ile görüşmesini yazdı: İşte Ak Parti'nin İstanbul adayı
    Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat'tan yeni parti açıklaması: Ahlaki bir sorundur
    Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat'tan yeni parti açıklaması: Ahlaki bir sorundur

    Günün Karikatürü

    07 Mayıs 2019
    AK Partili isimden bomba açıklama: Kemal Kılıçdaroğlu'nun planı...
    AK Partili isimden bomba açıklama: Kemal Kılıçdaroğlu'nun planı...
    Sunucu olduğunu unutan Fatih Portakal şantaja başladı! İptal olursa ‘boykot’ ederiz
    Sunucu olduğunu unutan Fatih Portakal şantaja başladı! İptal olursa ‘boykot’ ederiz