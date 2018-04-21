Alanyaspor Galatasaray maçı CANLI YAYIN
Hafta içinde Akhisarspor'a 2-0 yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'na veda eden Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a konuk oluyor.21 Nisan 2018 Cumartesi 18:19
60 puanla Süper Lig'de bir maç eksiğiyle ikinci sırada bulunan Galatasaray, küme düşme korkusu yaşayan 32 puanlı Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşıyor...
AYTEMİZ ALANYASPOR - GALATASARAY
STAT: Bahçeşehir Okulları
SAAT: 19:00
YAYIN: BeIN Sports
HAKEM: Ümit Öztürk
ALANYASPOR: 0 - 0 :GALATASARAY
AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar, Gassama, Welinton, Tzavellas, Nsakala, Sackey, Maniatis, Villafanez, Emre, Fernandes, Douglas
TEKNİK DİREKTÖR:Mesut Bakkal
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Denayer, Serdar, Nagatomo, Fernando, Donk, Belhanda, Feghouli, Rodrigues, Gomis
TEKNİK DİREKTÖR:Fatih Terim
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