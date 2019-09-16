Alanyaspor Fenerbahce maçı canlı takip Süper Lig'de 4. haftanın kapanış maçında Alanyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. İşte, Alanyaspor Fenerbahçe maçının canlı takibi…

Süper Lig'de 4. haftanın kapanış maçında Alanyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. İşte, Alanyaspor Fenerbahçe maçının canlı takibi… İLK YARI SKORU: 1-1 Alanyaspor Marafona F. N'Sakala Welinton Juanfran S. Caulker Ceyhun Gülselam Efecan Karaca J. Fernándes A. Bakasetas E. Siopis P. Cissé Fenerbahçe Atay Bayındır Ozan Tufan Nabil Dirar Jaílson M. Jørgensen M. Kruse Tolga Ciğerci Luiz Gustavo Deniz Türüç Garry Rodrigues Vedat Muriqi

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