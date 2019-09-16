Alanyaspor Fenerbahce maçı canlı takip
Süper Lig'de 4. haftanın kapanış maçında Alanyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. İşte, Alanyaspor Fenerbahçe maçının canlı takibi…16 Eylül 2019 Pazartesi 20:00
Süper Lig'de 4. haftanın kapanış maçında Alanyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. İşte, Alanyaspor Fenerbahçe maçının canlı takibi…
İLK YARI SKORU: 1-1
Alanyaspor
Marafona
F. N'Sakala
Welinton
Juanfran
S. Caulker
Ceyhun Gülselam
Efecan Karaca
J. Fernándes
A. Bakasetas
E. Siopis
P. Cissé
Fenerbahçe
Atay Bayındır
Nabil Dirar
Jaílson
M. Jørgensen
M. Kruse
Luiz Gustavo
Deniz Türüç
Vedat Muriqi
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