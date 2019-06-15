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Alanyaspor, Anastasios Bakasetas'ı transfer etti

- Yunan futbolcuyla kulüp tesislerinde 3 yıllık sözleşme imzalandı

15 Haziran 2019 Cumartesi 16:50
Alanyaspor, Anastasios Bakasetas'ı transfer etti


ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Yunanistan'ın AEK takımından Anastasios Bakasetas'ı 3 yıllığına kadrosuna kattı.

Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, komşu ülke Yunanistan'dan bir transfer daha yaptıklarını söyledi.

AEK takımından transfer edilen Bakasetas'ın aynı zamanda Yunanistan Milli Takımı'nda da oynadığını dile getiren Çavuşoğlu, "Bu transferin hem kendisi hem de kulübümüz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. İstediğimiz ve takip ettiğimiz bir oyuncuydu. Teknik direktörümüz de kendisini istiyordu. Yunanistan'daki başarılarına inşallah burada da devam edecektir." diye konuştu.


- Bakasetas: "Ligi ve takımı iyi biliyorum"


Orta sahaya oyuncusu Anastasios Bakasetas, Alanyaspor'a transferi nedeniyle çok mutluyu olduğunu belirtti.

Futbol hayatında yeni bir dönemin başladığını aktaran Bakasetas, şunları kaydetti:

"Bu transferde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bana davranış biçimleriyle, bu transferde ne kadar istekli olduklarını gösterdiler. Her şey yolunda gidecek ve kulüp için yüzde yüzümü vereceğim. En iyi arkadaşlarımdan biri olan Georgios Tzavellas burada oynuyor. 2,5 yıldır burada ve onunla her gün konuşuyorum. Bundan dolayı ligi ve takımı iyi biliyorum. Geçen sene bazı maçları izledim. Gerçekten zor ve ilginç bir lig olduğunu düşünüyorum. O yüzden burayı seçtim. Burada şartlar çok iyi. Güzel bir sezon geçirmemek için bahane yok."

Konuşmaların ardından Bakasetas, kendisini 3 yıllığına turuncu-yeşilli renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

2018-2019 sezonunda 30 maçta forma giyen Bakasetas, rakip fileleri 6 kez havalandırırken, 3 gol pası verdi. Daha önce Asteras, Thrasyvoulos, Aris, Panionios ve AEK takımlarından forma giyen Bakasetas, Yunanistan Milli Takımı'yla da 21 karşılaşmaya çıktı.


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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 16:50
  1. Alanyaspor
  2. Alanyaspor Kulübü Başkanı hasan Çavuşoğlu
  3. Anastasios Bakasetas
  4. Futbol
  5. SÜPER LİG
  6. transfer
  7. YUNANİSTAN

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