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Alanyalı taksiciden ders gibi taşımacılık

İstanbul’da araçlarına binen turistleri fazla para alarak dolandıran taksicilere yönelik operasyonlar olurken, Antalya’nın Alanya ilçesinde ise turistler ile taksiciler arasındaki samimi diyaloglar dikkati çekiyor.

04 Temmuz 2019 Perşembe 10:04
Alanyalı taksiciden ders gibi taşımacılık

İstanbul’da araçlarına binen turistleri fazla para alarak dolandıran taksicilere yönelik operasyonlar olurken, Antalya’nın Alanya ilçesinde ise turistler ile taksiciler arasındaki samimi diyaloglar dikkati çekiyor. Turistlerin eğlenceli yolculuk yapmaları için çeşitli aktiviteler uygulanan bir takside 2 Alman turist kızın, ünlü bir şarkıya playback yapıp dans etmeleri sosyal medyada günün konusu oldu. Taksi şoförü ise bu tür eğlenceleri taksisinde sık sık yaptığını belirterek, turistlerin taksilerde kendilerini rahat hissetmeleri için elinden geleni yaptığını söyledi.


Alanya’da yaklaşık 5 yıldır taksicilik yapan Mustafa Yüksel, taksicisine çeşitli aktiviteler yaparak yabancı müşterilerinin ilgisini çekiyor. Müşterileriyle sürekli sohbet halinde olan Yüksel, taksisine aldığı yabancıların diline göre müzikler açarak eğlendiriyor. Taksisinde buna benzer birçok aktiviteler yapan Yüksel, müşteriyle kaynaşarak arkadaş oluyor vegüvenlerini kazanıyor. Özellikle yerleşik yabancılar taksi ihtiyacı duyduklarında Yüksel’e telefonla ulaşarak kendilerini gideceği noktaya götürmesini istiyor.



Alman kızlar birçok kişiden beğeni aldı


Geçen Salı günü ise taksisine binen 2 Alman kız ünlü bir şarkıya playback yapıp dans etmeleri günün konusu oldu. Yüksel, Alman kızlarının dans görüntülerini sosyal medya hesabında paylaşması üzerine birçok kişi tarafından beğeni aldı.



“Avrupalı turistler ilgi istiyor”


Yaklaşık 5 yıldır taksici olarak çalıştığını aktaran Mustafa Yüksel, verdiği hizmeti anlattı. Yüksel, "Müşteriler verdiğim hizmetten gayet memnun olarak ayrılıyorlar. Taksiye bazı aktiviteler getirdim. Mesela taksinin içine çeşitli ışıklar taktım. Avrupalı turistler çok ilgi istiyor" dedi.



“Ben sürekli yabancı müşterilerimle sohbet halinde oluyorum”


Taksisinde playback yapan Alman turistlerle ilgili konuşan Yüksel, yolculuk yaparken böyle bir olay yaşandığı aktardı. Yüksel, "Alman turistlerle yolculuk yaparken onların sevdikleri müziği açtım ve kameraya kaydetmeye başladım. Ortaya böyle güzel bir şey çıktı. Ben bu görüntüleri sosyal medyada paylaştım ve çok güzel tepkiler oldu. Tabi güven ve ilgiden dolayı ortaya böyle şeyler çıkıyor. Ben sürekli yabancı müşterilerimle sohbet halinde oluyorum. Onlarla iletişim kuruyorum. Tabii önce güven vermek önemli, sonrasında her şey kendiliğinden geliyor" diye konuştu.



“Güvenli bir şekilde Yüksel ile birlikte seyahat ediyorum”


Taksici Yüksel’in Alanya’daki daimi müşterilerinden olan ve Alanya’da yerleşik yaşan Norveçli turist Ann Elin Ayah Elilefsen de Yüksel’e son derece güvendiği için tercih ettiğini söyledi. Hemen hemen her gün Tepe Mahallesi’ndeki evinden taksiyle Alanya merkeze gelen Eliefsen, “2.5 yıldır güvenli bir şekilde Mustafa Yüksel ile birlikte seyahat ediyorum. Erkek arkadaşım şu anda Norveç’te ve kendisi de giderken Mustafa’ya çok güvendiğini ve kendisi yokken ulaşımım konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamayacağım konusunda içinin rahat olduğunu söyledi” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 10:04
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