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Alanyalı mimar motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Antalya’nın Alanya ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Mimar Hasan Murat Diler hayatını kaybetti.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 16:33
Alanyalı mimar motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Antalya’nın Alanya ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Mimar Hasan Murat Diler hayatını kaybetti. Diler’in Ak Parti tarafından düzenlenen siyaset akademilerinin 17’incisinde önce Alanya birincisi, ardından da Türkiye 3’üncüsü olduğu öğrenildi.


Kaza saat 09.00 sıralarında Cikcilli Mahallesi’nde meydana geldi. Alanya’da mimarlık yapan Hasan Murat Diler’in idaresindeki 07 HMD 07 plakalı motosiklet, Turgay T. kullandığı 07 HNR 38 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Diler, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilkmüdahalenin ardından Diler’i ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada tedaviye alınan Diler doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Mimar Hasan Murat Diler’in Ak Parti’nin geçtiğimiz yıllarda düzenlediği 17’inci siyaset akademisinde önce Alanya 1’incisi ardından da Türkiye 3’ncü olmuştu. Diler ödülünü zamanın Başbakanı Binali Yıldırım’ın elinden almıştı. Diler’in cenazesinin yarın ikindi namazının ardından Alanya mezarlığında toprağa verileceği bildirildi.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 16:33
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