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Alanya’daki cinayet sanığı: ”Sarhoş kafa ile eşime temas ediyorsun dedim”

Antalya’nın Alanya ilçesinde birlikte alkol aldığı arkadaşını aralarında çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürmekten tutuklu yargılanan sanık, ilk duruşmadaki ifadesinde, ”Sarhoş kafa ile eşime temas ediyorsun, rahatsız ediyorsun’ dedim ve panikle bıçakla bacağına vurdum” dedi.

26 Mayıs 2019 Pazar 13:50
Alanya’daki cinayet sanığı: ”Sarhoş kafa ile eşime temas ediyorsun dedim”

Antalya’nın Alanya ilçesinde birlikte alkol aldığı arkadaşını aralarında çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürmekten tutuklu yargılanan sanık, ilk duruşmadaki ifadesinde, ”Sarhoş kafa ile eşime temas ediyorsun, rahatsız ediyorsun’ dedim ve panikle bıçakla bacağına vurdum” dedi.


Olay, 13 Ocak tarihinde saat 22.00 sıralarında Kestel Mahallesi’nde meydana geldi. Adem Dikmenli, Gökhan B. ve eşi Hatice Ç. B.(19) ile birlikte bir restoranda alkol aldı. Üçlü, evlerine dönmek için taksiye bindi. Ancak bu sırada Adem Dikmenli ve Gökhan B. arasında tartışma çıktı. Evlerinin yakınında taksiden inen ikili arasındaki tartışma büyüdü. İddiaya göre Gökhan B., yanındaki bıçağı çıkartarak Adem Dikmenli’nin sol bacağına sapladı. Kanlar içinde kalan Dikmenli’yi Gökhan B. ve Hatice Ç.B. indikleri taksiye bindirerek, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada ilk tedavisi yapılan Dikmenli, Alanya’daki özel bir hastaneye sevk edildi. Adem Dikmenli, yoğun bakımda yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayın ardından hastaneye gelen jandarma, Gökhan B. ve Hatice Ç.B.’yi gözaltına aldı. Olayda kullanılan bıçak ise hastanenin tuvaletinde bulundu. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hatice Ç.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Gökhan B. sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



“Panikle bacağına vurdum”


‘Kasten öldürme’ suçundan tutuklu yargılanan sanık Gökhan B., Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ilk kez hakim karşına çıktı. DuruşmadaGökhan B., Hatice Ç.B, maktul Adem Dikmenli’nin babası, kızı ve avukatları hazır bulundu. Sanık Gökhan B, savunmasında,”Bir mekanda içmeye başladık. Ben mekanı beğendim. Yaşlı bir amca geldi ve şarkı söylemeye başladı. Kendisine içki ikram ettim, istek yaptım. Sonra onun masasına gittim, kendi masama döndüğümde Adem’in eşimi rahatsız ettiğini gördüm. Ben ona bir şey belli etmedim, eve gitmek istediğimi söyledim. Evin önüne geldik. Adem beni 5-10 metre daha ileriye götürdü, ne olduğunu sordu? Bende ’Ne olduğunu mu soruyorsun sarhoş kafa ile eşime temas ediyorsun, rahatsız ediyorsun’ dedim. Aşağıya indim, eve gitmesini söyledim. Aracın kapısını açınca bıçak sürekli olarak belimde olur, panikle bacağına vurdum. Her şeyi karakola gidip anlattım, suçsuz olduğum için beraatımı talep ederim, ayrıca tahliyemi talep ederim” dedi.



“Adem bacağıma temasta bulundu”


Eşi Hatice Ç.B. ise, "Olay günü Adem bacağıma temasta bulunmaya başladı. Adem bunları yaparken Gökhan da gördü” diye konuştu.


Mahkeme heyeti tutuklu yargılanan Gökhan B.’nın tutukluluk haline devamına ve tanıkların dinlenmesi için mahkemenin 5 Temmuz tarihine ertelenmesine karar verdi.

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Haber Tarihi: 26 Mayıs 2019 Pazar 13:50
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