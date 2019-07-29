Alanya’da yola savrulan motosikletli yaralandı Antalya’nın Alanya ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi soncu yola savrulan motosikletli yaralandı.

Antalya’nın Alanya ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi soncu yola savrulan motosikletli yaralandı.

Kaza, dün saat 05.30 sıralarında Payallar Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Konaklı Mahallesi’ne seyir halinde olan Fırat B.’nin (23) kullandığı 07 AGD 052 plakalı motosiklet, direksiyon hakimiyetini kaybederek yola savruldu. Meydana gelen kazada sürücü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları müdahalenin ardından Fırat B.’yi ambulansla özel bir hastaneye götürdü. Burada tedaviye alınan Fırat B.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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