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Alanya’da yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 15:36
Alanya’da yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.


Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Alanya’nın kırsal Çakallar Mahallesi’nde meydana geldi. İlçe merkezine seyir halinde olan Sinan Ç. (37) idaresindeki 07 NT 295 plakalı motosiklet sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola savruldu. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Burada tedaviye alınan Sinan Ç.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 15:36
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