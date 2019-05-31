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Alanya’da yılın ilk kruvaziyer turistlerine mehterli karşılama

Lübnan’dan 145 mürettebat 151 yolcusuyla yılın ilk seferini düzenleyen ’Orient Queen’ adlı gemi Antalya’nın Alanya ilçesine demir attı.

31 Mayıs 2019 Cuma 16:44
Alanya’da yılın ilk kruvaziyer turistlerine mehterli karşılama

Lübnan’dan 145 mürettebat 151 yolcusuyla yılın ilk seferini düzenleyen ’Orient Queen’ adlı gemi Antalya’nın Alanya ilçesine demir attı. Gemiden inen yolcular mehter takımının çaldığı marşlar eşliğinde karanfillerle karşılandı.


Alanya’ya bu yıl ilk seferini düzenleyen Lübnan bandıralı ‘Orient Queen’ adlı kruvaziyer 145 mürettebat ve çoğunluğu Lübnan uyruklu 151 yolcusuyla limana demir attı. Gemiden inen Lübnanlı yolcular Alanya Belediyesi Mehter Takımı’nın çaldığı marşlarla karşılandı. Mehterin çaldığı ’Ceddin deden’ ve ’Genç Osman’ gibi marşlar eşliğinde gemiden inen turistlere Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp tarafından karanfil verildi. Gemiden inen bazı turistler şehir merkezinde alışverişe çıkarken, bazıları ise tur otobüsleriyle ilçenin tarihi ve ören yerlerine geziye çıktı.



“İnşallah bu seferlere devam edeceğiz”


Sefer hakkında bilgi veren, acentenin Lübnan sorumlusu Bassam Hade, sezonu açtıklarını söyledi. Hade, "Sezonu açtık, normalde bizim gemi sadece her pazartesi gelir, sonra Yunan adalarına gider. Bu sene özel yaptık. Sezondan bir hafta önce sadece 4 gün Alanya’da. Beyrut-Alanya seferlerini başarabilecek miyiz diye düşünüyorduk ve başardık. Bu gemi daha ilk, biliyorsunuz daha Ramazan bitmedi, 150 kişi geldi, bu iyi bir şey. İnşallah bu seferlere devam edeceğiz. Sezon 10 Haziran’da başlıyor. Sezonda gemi 20-24 sefer gelecek. Güzel bir şey olacak inşallah” dedi.



“Bölgemize olan ilgi arttıkça mutlu oluyoruz”


Mürettebat ile birlikte yaklaşık 300 kişiyi Alanya’ya getiren geminin Alanya turizmi için büyük bir önem arz ettiğini ifade eden Başkan Yardımcısı Yenialp ise, “24 hafta boyunca gerçekleşecek seferlerle Alanya turizmine bir can suyu katılmış olacak. Avrupa ve Rusya başta olmak üzere bölgemize olan ilgi arttıkça mutlu oluyoruz. Umarız bu ilgi katlanarak devam eder ve turizmden kazanç elde eden herkes rahat bir sezon geçirir. Bizler yerel idareciler olarak üzerimize düşen her şeyi yapmaya gayret gösteriyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 16:44
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