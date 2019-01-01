0553 313 94 23

Alanya'da yeni yıl kutlamaları

Yeni yılı Alanya Kalesi'nde karşılayanlar, Alanya manzarasında öz çekim yaptı - Bir eğlence yerinde çıkan yangın ise kısa sürede kontrol altına alındı

01 Ocak 2019 Salı 01:38
Alanya'da yeni yıl kutlamaları

ANTALYA (AA) - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Antalya'nın Alanya ilçesinde vatandaşlar ve turistler, yeni yılı Alanya Kalesi'nde ve çarşı merkezindeki eğlence yerlerinde karşıladı.

İlçede çeşitli eğlence merkezlerinde düzenlenen programlara katılanlar yeni yıla eğlenerek girerken, bir grup ise Alanya Kalesi'nde yeni yılı karşıladı. Yeni yılın ilk dakikalarında deniz feneri ile bazı otel ve eğlence mekanlarında gerçekleşen havai fişek gösterisi ise güzel görüntüler oluşturdu. Alanya Kalesi'nde şehir manzarasını izleyen vatandaşlar ve turistler ise havai fişek gösterisi eşliğinde öz çekim yaptı.

Öte yandan, Barlar Sokağı'ndaki bir eğlence mekanında tutuşan süsler nedeniyle yangın çıktı. Kısa sürede yoğun dumanla dolan eğlence merkezi boşaltıldı. Yangına ilk müdahale iş yeri çalışanları tarafından yapılırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kısa sürede söndürüldü.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 01:38
  1. Alanya
  2. Alanya Kalesi
  3. Havai fişek gösterisi
  4. Yangın
  5. yeni yıl

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şehit oğlunun adını taşıyan polis merkezinden emekli oldu
    1. Şehit oğlunun adını taşıyan polis..
    2. Serbest bölgelerden üçüncü ülkelere..
    3. Alanya'da yeni yıl kutlamaları
    4. Irak uyruklu kişinin yasa dışı..
    5. Malatya'da polis karakoluna yeni yıl..
    6. Arabuluculukta 2019 yılı ücret..
    7. Düzce'de yılın ilk bebeği "Ömer Asaf"
    8. İçişleri Bakanı Soylu yeni yıla..
    9. Güneydoğu'da yılın ilk bebekleri..
    10. Köprü cezalarının takibi sonlandırılacak
    11. Yeni yılının ilk bebeğine İstiklal..
    12. Vergi, resim ve harç istisnası..
    13. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    14. Mekke'nin Fethi tüm yurtta kutlandı
    15. Osmaniye'de yeni yılın 2 bebeği
    16. Bakan Koca'dan, İstanbul'da yeni yılın..
    17. Ordu'da yılın ilk bebeği doğdu
    18. Suriye sınırına sevk edilen konvoy..
    19. Bazı vergi ve harçlar yeniden belirlendi
    20. Uludağ'da yeni yıla nöbet tutarak..
    HTŞ'den küstah Türkiye açıklaması: Onlarla savaşa gitmek için kaçtılar
    HTŞ'den küstah Türkiye açıklaması: Onlarla savaşa gitmek için kaçtılar
    CHP liderinden yeni yöntemler... Kılıçdaroğlu ile huzura doğru!
    CHP liderinden yeni yöntemler... Kılıçdaroğlu ile huzura doğru!
    ABD'den 'çekilme' açıklaması: Yavaşlatıyoruz
    ABD'den 'çekilme' açıklaması: Yavaşlatıyoruz
    'Oylar çalındı' yalanı ses kaydı ortaya çıkardı! 5 yıllık iddia çürüdü
    'Oylar çalındı' yalanı ses kaydı ortaya çıkardı! 5 yıllık iddia çürüdü
    Ajana bir kıyak daha
    Ajana bir kıyak daha

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    Münbiç'te hareketli dakikalar! Gece yarısı ateşlendi
    Münbiç'te hareketli dakikalar! Gece yarısı ateşlendi
    AK Parti Ordu ilçe belediye başkan adayları 2019
    AK Parti Ordu ilçe belediye başkan adayları 2019