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Alanya'da yaşayan yabancılara iftar

Alanya Müftülüğü, ilçede yaşayan yerleşik yabancılara yönelik iftar programı düzenledi - İlçe Müftüsü İhsan İlhan:- "Ramazan gibi manevi bir iklimde, içimizde yaşayan yabancı vatandaşlarımızla soframızı paylaşmak, ramazanın gayelerinden biridir"

28 Mayıs 2019 Salı 22:09
Alanya'da yaşayan yabancılara iftar

ANTALYA (AA) - Alanya'da müftülük, ilçede yerleşik yabancılara iftar verdi.

İskele Meydanı'ndaki iftara ilçede yaşayan yabancıların yanı sıra Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah Karaoğlu ile diğer yabancı dernek başkanları ve vatandaşları katıldı.

Alanya Müftüsü İhsan İlhan iftarda yaptığı açıklamada, geleneksel olarak yaptıkları yabancılarla iftar yemeğiyle dostluğu, kardeşliği ilçede yaşayan her kesim ile pekiştirmek istediklerini söyledi.

Alanya'nın dünyaya açılan bir yerleşim yeri olduğunu bildiren İlhan, ilçede Müslüman olarak birlikte yaşama bilincini, kardeşliğin huzur güvenliğin bütün dünyaya duyurmak istediklerini kaydetti. İlhan şunları söyledi:

"Ramazan gibi manevi bir iklimde, içimizde yaşayan yabancı vatandaşlarımızla soframızı paylaşmak, ramazanın gayelerinden biridir. Müftülük olarak belediye ve sivil toplum örgütlerin destekleriyle farklı din ve kültürlerde yaşayan vatandaşlarla bir ramazan sofrasını paylaştık. Alanya'nın huzurun ve güvenin kaynağı olduğunu dünyaya bir kez daha duyurmak istedik."

Alanya Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah Karaoğlu ise Alanya Müftülüğünün gerçekleştirdiği etkinlikten dolayı teşekkür etti. Karaoğlu, Alanya 79 farklı insanın, milletin, dinlerin yaşadığı bir şehir olduğunu belirterek, "İslam dini tolerans dini. Alanya'da ramazan ayında hiç kimseyi ayırmadan bir iftar yemeğinde Alanya'da yaşayan bu insanlarla bir araya geldik." dedi.

Alanya'da yaşayan Gürcü Luiza Gigitashvili ise 12 yıldır Alanya'da oturduğunu belirterek ikinci kez katıldığı iftar yemeğinin kendisini mutlu ettiğini belirtti. Daveti veren herkese teşekkür eden Gigitashvili, "Dinlerimiz farklı ama Alanya'da bu tarz etkinliklerle bir araya gelerek, paylaşımlarda bulunarak mutlu oluyoruz" ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 22:09
  1. Alanya
  2. Alanya Müftülüğü
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