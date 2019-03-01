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Alanya’da yaşayan İsveçli turist evinde ölü bulundu

Antalya’nın Alanya ilçesinde yaşayan 64 yaşındaki İsveçli turist evinde ölü bulundu.

01 Mart 2019 Cuma 11:33
Alanya’da yaşayan İsveçli turist evinde ölü bulundu

Antalya’nın Alanya ilçesinde yaşayan 64 yaşındaki İsveçli turist evinde ölü bulundu.


Kestel Mahallesi’ndeki bir apartmanda kendisine ait dairede yaşayan İsveç vatandaşı Erik Mathsture’den (64) bir süredir haber alamayan apartman sakinleri, dün akşam saatlerinde durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve sağlık ekipleri, Mathsture’nin savcılık izniyle dairesinin kapısını çilingir yardımıyla açarak içeri girdi. Ekipler, Mathsture’yi yerde hareketsiz yatarken buldu. Yapılan incelemede öldüğü belirlenen Mathsture’nin cesedi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. İsveçli turisttin şüpheli bulunan ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 11:33
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