Alanya’da yaşayan İsveçli turist evinde ölü bulundu Antalya’nın Alanya ilçesinde yaşayan 64 yaşındaki İsveçli turist evinde ölü bulundu.

Antalya’nın Alanya ilçesinde yaşayan 64 yaşındaki İsveçli turist evinde ölü bulundu.

Kestel Mahallesi’ndeki bir apartmanda kendisine ait dairede yaşayan İsveç vatandaşı Erik Mathsture’den (64) bir süredir haber alamayan apartman sakinleri, dün akşam saatlerinde durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve sağlık ekipleri, Mathsture’nin savcılık izniyle dairesinin kapısını çilingir yardımıyla açarak içeri girdi. Ekipler, Mathsture’yi yerde hareketsiz yatarken buldu. Yapılan incelemede öldüğü belirlenen Mathsture’nin cesedi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. İsveçli turisttin şüpheli bulunan ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.