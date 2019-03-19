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Alanya’da uyuşturucu tacirlerine ceza yağdı

Antalya’nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti suçundan yargılanan 3 sanığa toplam 40 yıl hapis ve 80 bin TL adli para cezası verildi.

19 Mart 2019 Salı 13:40
Alanya’da uyuşturucu tacirlerine ceza yağdı

Antalya’nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti suçundan yargılanan 3 sanığa toplam 40 yıl hapis ve 80 bin TL adli para cezası verildi.


Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, geçen sene 20 Ocak’ta Diyarbakır’dan Konya ve Antalya plakalı otomobillerle Alanya’ya uyuşturucu getireceği ve bu maddeyi Alanya’da satacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine gece saatlerinde ilçe girişine pusu kuran Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, şüpheli 07 ve 42 plakalı 2 aracı durdurdu. Araçlarda bulunan şüpheliler Ahmet K., Sadettin Ö., Hayrullah D. ve Durdu Ö. gözaltına alınırken, iki ayrı otomobilde yapılan aramalarda ise toplam 3 kilo esrar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden Durdu Ö. ve Hayrullah D. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, Ahmet K. ve Sadettin Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Sanıklar son kez hakim karşısına çıktı


Tutuklu yargılanan Ahmet A., Sadettin Ö. ile tutuksuz yargılanan Durdu Ö. ve Hayrullah D. isimli sanıklar Alanya 2.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına son kez hakim karşısına çıktı. Sanıkların avukatları da duruşmada hazır bulundu. Sanıklar savunmalarında üzerlerine atılı suça itiraz ederek beraatlarını talep etti. Savunmaların ardından mahkemeye heyeti, sanıklardan Durdu Ö.’nün beraatına, sanık Ahmet A. ve Hayrullah D.’ye 12’şer yıl 6’şar ay hapis ve 25’er bin TL, Sadettin Ö.’ye ise 15 yıl hapis ve 30 bin TL adli para cezasına çaptırılmasına karar verdi. Duruşma sonu kararı kesinleşen sanıklar, tutuklu bulunduğu cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 13:40
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