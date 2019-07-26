0553 313 94 23

Alanya’da uyuşturucu tacirleri polisten kaçamadı

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 412 gram esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

26 Temmuz 2019 Cuma 14:33
Alanya’da uyuşturucu tacirleri polisten kaçamadı

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 412 gram esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.


Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik yapmış olduğu çalışmaları sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda saat 04.00 sıralarında Konaklı Mahallesi’nde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilerek takibe aldıkları 02 EB 623 plakalı motosikletle seyir halinde olan Bilal Habeş P.(27) İsimli şüpheliyi durdurarak gözaltına aldı. Şüpheliye yapılan üst aramasından 2 parça halinde 108 esrar ele geçirildi. Şüphelinin Payallar Mahallesi evine de baskın düzenleyen ekipler yaptıkları aramalarda 304 gram esrar ve uyuşturucu satışından kullanılan hassas terazi ele geçirilirken, adreste bulunan Mehmet B. (29) ise gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan adliyeye sevk edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 14:33
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    35 kez kan bağışına altın madalya
    1. 35 kez kan bağışına altın madalya
    2. Metin Feyzioğlu: Yargı Reformu..
    3. Nikah fidanları Sivas’ta üretiliyor
    4. Büyükşehirden ulaşım araçlarına klima..
    5. Bodrum Belediyesi’nin anketine 24..
    6. Uğurlu Köyünde selin izleri siliniyor
    7. Yeşilyurt Belediyespor’un hazırlık..
    8. Yeni İtfaiye Merkezi inşaatı hızla..
    9. Aydın’da trafik kazası; 3 yaralı
    10. Ukraynalı animatör Müslüman oldu
    11. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu..
    12. Bartın Üniversitesi 10 ayda 39 ton..
    13. Mersin'de korkutan orman yangını
    14. ECB anketinde enflasyon ve işsizlik..
    15. Akdeniz'de 7 ayda 686 düzensiz göçmen..
    16. Kilis’te trafik kazası: 2 yaralı
    17. Türkiye Diyanet Vakfından Suriye'de..
    18. "Çoklu organ tutulumlu mide kanseri"..
    19. Silah ticareti yapan 48 şahıs yakalandı
    20. Fındık taban fiyatının belirlenmesi
    21. Diyarbakır’da makas atan yolcu..
    22. Otomobil ve hafriyat kamyonu çarpıştı:..
    23. AK Parti’li yöneticiler, Mardin’e..
    24. DÜZELTME
    25. Bunları yapmadan sakın tatile çıkmayın!
    26. Düzce’de selin meydana getirdiği hasar..
    27. TBMM Başkanı Şentop yasama yılını..
    28. Erbil saldırsının azmettiricisi..
    29. Hakkari'den acı haber! Bir asker şehit..
    30. TBMM Başkanı Şentop yasama yılını..
    Cumhurbaşkanı Sibsi öldü!
    Cumhurbaşkanı Sibsi öldü!
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    Bu saygısızlığa kim dur diyecek? Çanakkale Şehitliğinde baldır - bacaklı rezillik!
    Bu saygısızlığa kim dur diyecek? Çanakkale Şehitliğinde baldır - bacaklı rezillik!
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı
    TSK vurdu, İsrail ajanlarının yardımına ABD koştu!
    TSK vurdu, İsrail ajanlarının yardımına ABD koştu!

    Günün Karikatürü

    26 Temmuz 2019
    Merkez Bankası faizi indirdi!
    Merkez Bankası faizi indirdi!
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi