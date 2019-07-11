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Alanya’da uyuşturucu tacirine 8 yıl 4 ay hapis

Alanya’da ’uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan tutuklu yargılanan sanığa 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 TL adli para cezası verildi.

11 Temmuz 2019 Perşembe 12:22
Alanya’da uyuşturucu tacirine 8 yıl 4 ay hapis

Alanya’da ’uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan tutuklu yargılanan sanığa 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 TL adli para cezası verildi.


Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğine bağlı ekipler, geçtiğimiz yıl 05 Kasım’da, Cikcilli Mahallesi’nde bulunan ikameti çevresinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisini edindiği şüpheli Taysun A.’yı takibe aldı. Cumartesi pazarı’nda motosikletli bir şahısla buluşan Taysun A.’yı tespit eden polis ekipleri, uyuşturucu madde alışverişi yapıldığını değerlendirerek baskın planladı. Kendilerine yaklaşan polisi fark eden Taysun A. elindeki alüminyum folyoyu yere attığı 0,15 gram metamfetamin maddesiyle birlikte yakalandı. Polis Arama ile zanlının Cikcilli Mahallesi’nde bulunan evine Esco narkotik dedektör köpeği ile gitti. Arama neticesinde 0,15 gram metemfetamin maddesi, 1,60 gram Afyon sakızı ve 5 adet extacy adlı uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheli ’Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan adliyeye sevk edilen Taysun A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Sanığa 8 yıl 4 ay hapis


Tutuklu yargılanan sanık Taysun A, Alanya 1.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada hakim karşına çıktı. Sanığın avukatı da duruşmada hazır bulundu. Sanık Taysun A. savunmasında üzerine atılı suça itiraz ederek beraatını talep etti. Mahkeme heyeti sanığa ’uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 TL adli para cezası verdi. Karar sonrası sanık Taysun A. tutuklu bulunduğu cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 12:22
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