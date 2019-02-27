Alanya’da uyuşturucu operasyonu yapıldı Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2’si tutuklandı.



Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımına yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda şüpheli hareketler sergileyen ve Mahmutlar Mahallesi’nde Menderes Bulvarı üzerinde seyir halinde olan 07 JR 354 plakalı otomobili durdurdu. Araçta bulunan Yasin Ç.(21), Veli U.(22), Hüseyin Y. (24), Ercan E.(34) Ali Y. (23) gözaltına alınırken yapılan aramalarda ise 88 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Yasin Ç. (21), Veli U.(22) ve Hüseyin Y.(24) savcılık talimatıyla serbest kalırken Ercan E.(34) ile Ali Y. (23) ise ’uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.