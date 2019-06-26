Alanya'da uyuşturucu operasyonu Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla bir kişi tutuklandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen bir kişi tutuklandı. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu ticareti ve kullanımına yönelik çalışma kapsamında İskele bölgesinde bir teknede uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaşıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda T.A, İskele bölgesindeki bir parkta, F.Z. ise teknede gözaltına alındı. Yapılan aramalarda T.A'nın üzerinde 1,68 gram, teknede 6,30 gram, F.Z'nin ikametinde ise 2,08 gram skunk ele geçirildi. Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan hakkında işlem yapılan T.A. serbest kalırken, F.Z. uyuşturucu ticareti yapmak suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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