Alanya’da uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 15 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda hakkında gözaltı çıkartılan 16 şüphelinin yakalanması için harekete geçti. Belirlenen adreslere baskın düzenleyen polis, E.S, O.C.K, B.B, A.T, N.E, İ.B, U.A, P.T, O.S, E.E, H.T, Z.Ö, U.K, C.K ve A.Ö. isimli 15 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda 1.40 gram skunk, 93 adet uyuşturucu hap, 5 adet subonxe hap, 280. 94 gram esrar, 6.60 gram kenevir tohumu, 10.81 gram kokain, 17.56 gram eroin ele geçirildi. Ayrıca operasyon kapsamında F.G, Z.B. ve K.M.Ö. isimli 3 şüphelinin daha önceden tutuklandığı belirtilirken, 1 şüphelinin de arandığı öğrenildi.

21 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Soruşturma kapsamında ise 21 şüpheli hakkında ‘uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan işlem yapıldığı aktarıldı. Gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Operasyonda yakalanan 15 şüphelinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.