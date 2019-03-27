Alanya’da uyurken kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti

Antalya’nın Alanya ilçesinde uyurken kalp krizi geçirdiği tahmin edilen bir kişi ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre dün Antalya’dan çalışmak için Alanya’ya gelen Celal Öztürk (57), burada bir yakının dövmeci dükkanında geceyi geçirdi. Sabah saatlerinde iş yerini açmak için gelen yakını Öztürk’ü çekyat üzerinde hareketsiz yattığı görerek durumu 112 Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde Öztürk’ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Epilepsi hastası olduğu öğrenilen Öztürk’ün ilk belirlemelere göre kalp krizi nedeniyle öldüğü tahmin edildi. Olay yeri ekiplerinin çevrede yaptığı incelemenin ardından Öztürk’ün cesedi Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Mezarlığı morguna konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.