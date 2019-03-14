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Alanya’da trafik kazası: 2 yaralı

Antalya’nın Alanya ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

14 Mart 2019 Perşembe 16:45
Alanya’da trafik kazası: 2 yaralı

Antalya’nın Alanya ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

 

Kaza, dün saat 10.00 sıralarında Kestel Mahallesi İsa Küçülmez Caddesi’nde meydana geldi. Alanya istikametine seyir halinde olan Hava Ş.(38) idaresindeki 07 EBB plakalı otomobil aynı yönde ilerleyen Ömer F. S.’nin (24) kullandığı 15 AB 948 plakalı motosikletle çarpıştı. Kontrolden çıkan motosiklet daha sonra kaldırımda ilerleyen Ummuhan Z.ye (69) çarptı. Kazada Ummuhan Z. ve motosiklette yolcu olarak bulunan Cihan P. (22) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ver Araştırma Hastanesine götürdü. Burada tedaviye alınan Ummhan Z. ve Cihan P.’nin hayati tehlikesinin olmadığı aktarıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 16:45
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