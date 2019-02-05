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Alanya'da şubat ayında deniz keyfi

Antalya'nın Alanya ilçesinde güneşli havayı fırsat bilen tatilciler denizin keyfini çıkardı

05 Şubat 2019 Salı 17:52
Alanya'da şubat ayında deniz keyfi

ANTALYA (AA) - Alanya ilçesinde güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler denize girdi, sahilde güneşlendi.

Hava ve deniz suyu sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü Alanya'da vatandaşlar ve yabancı tatilciler, Damlataş ile Kleopatra plajlarını doldurdu.

Güneşli havanın tadını çıkaran tatilciler denize girdi, bazıları da sahilde yürüyüş yapıp, balık tuttu.

Alanya Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, ilçede güneşli havanın yarın yerini yağmura bırakacağını bildirdi.

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 17:52
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