Alanya'da sörf keyfi

ANTALYA (AA) - Türkiye'nin birçok ilinde kar yağışı ve soğuk hava etkili olurken, Antalya'nın Alanya ilçesinde yazdan kalma günler yaşanıyor.

Deniz suyu ve hava sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü, dalga boyunun 3 metreyi bulduğu ilçede, güneşli havayı fırsat bilenler sahilde zaman geçirdi. Alanya'da bir grup sörfçü de Oba Plajı'nda sörf tahtalarıyla kendilerini dalgalara bıraktı.

Sörf yapanlardan Selman Dalgıç, havaların soğuduğu kış mevsiminde Alanya ilçesinde deniz sıcaklığının hala iyi olduğunu belirtti. Denizde dalganın güçlü olduğunu görünce hemen fırsatı değerlendirdiklerini ifade eden Dalgıç, "Suyun 18-19 derece olması buna imkan sağlıyor. Şu an memleketimizin pek çok noktasında kar yağıyor, kış şartları hakim ama biz burada güneşin altında dalgaların ve denizin tadını çıkarıyoruz." dedi.

Emre Zorbaz ise Alanya'nın kış mevsiminde farklı bir iklime sahip olduğunu dile getirerek "Şu an aralık ayındayız ve güneşi görüyorsunuz, denize giriyoruz. Şu an hala denizde sörf yapan arkadaşlarımız var. Sadece Alanya'dan değil yurt dışından, başka şehirlerden gelenler var. Sörf tutkunları için Alanya'yı kesinlikle tavsiye ederiz. Bu mevsimde bu güneş dalgaların güzelliği gerçekten Alanya dalga sörfüne çok uygun bir yer." değerlendirmesini yaptı.