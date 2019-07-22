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Alanya’da sokak ortasında silahlı kavga: 1 ölü

Antalya’nın Alanya ilçesinde aralarında husumet olduğu olduğu ileri sürülen 2 kişi arasında tartışma yaşandı.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 14:26
Alanya’da sokak ortasında silahlı kavga: 1 ölü

Antalya’nın Alanya ilçesinde aralarında husumet olduğu olduğu ileri sürülen 2 kişi arasında tartışma yaşandı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 8 kurşunla ağır yaralanan Mehmet Şerif Çın (40), yaşamını yitirdi.


Olay,gece saat 00.30 sıralarında Atatürk Caddesi Ahmet Tokuş Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddialara göre, aralarında husumet olduğu öne sürülen Semih İ. (26) ile Mehmet Şerif Çın arasında tartışma çıktı. Tartışmadan bir süre sonra Semih İ. belindeki tabancayı çıkararak yolda ilerleyen Mehmet Şerif Çın’ın arkasından ateş açtı. Kurşunlar sırt ve belinin 8 ayrı yerine isabet eden Çın ağır yaralandı. Silah seslerini duyan ve o sırada bölgede devriye görevi yapan bekçiler, Semih İ.’yi yakalayarak etkisiz hale getirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Ağır yaralı Çın, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesine götürüldü. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Çın doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Çın’ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.



Gözaltına alınanSemih İ. ise emniyetteki işlemlerini ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 14:26
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