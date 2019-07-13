Alanya’da serinlemek için girdiği denizde boğuldu

Antalya’nın Alanya ilçesinde serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren 54 yaşındaki bir kişi, hastanede yaşam savaşını kaybetti.

Konaklı Mahallesi sahilinde bu sabah saatlerinde serinlemek için denize giren Salih Ahmet Sezer(54), bir süre sonra suda batıp çıkmaya başladı. Çevredekilerin fark ettiği Sezer, kumsala çıkarıldı. İhbar sonrası olay yerine gelen ambulansta ilk müdahalesi yapılan Sezer’i özel bir hastaneye götürüldü. Hastanede tedavisi süren ve hayati tehlikesi bulunan Sezer, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşam savaşını kaybetti. Sezer’in savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.