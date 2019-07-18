0553 313 94 23

Alanya’da Rus kadın otel odasında ölü bulundu

Antalya’nın Alanya ilçesinde tatil yapan 41 yaşındaki Rus kadın turist kaldığı otel odasında ölü bulundu.

18 Temmuz 2019 Perşembe 14:58
Alanya’da Rus kadın otel odasında ölü bulundu

Antalya’nın Alanya ilçesinde tatil yapan 41 yaşındaki Rus kadın turist kaldığı otel odasında ölü bulundu.


Rusya’dan kızıyla beraber tatil için Alanya’ya gelen Luliia Stanovavo (41), Oba Mahallesi’nde bir otele yerleşti. Otelden ayrılan kızı annesinden bir süredir haber alamayınca kaldığı odaya tekrar gitti. Odaya giren talihsiz kız annesi Stanovavo’nın yerde hareketsiz yattığını görerek otel yetkililerinden yardım istedi. Otel yetkililerinin de durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Stanovavo’nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Stanovavo’nun cesedi savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 14:58
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yine rahat durmadı! Kaftancıoğlu’ndan mahkemeden çıkar çıkmaz hakime hakaret
    1. Yine rahat durmadı! Kaftancıoğlu’ndan..
    2. Grup Mecaz’dan unutulmaz gece
    3. Başkan Kuş vatandaşların sorunlarını..
    4. 47. Folkart TSYD Ege Kupası, 6..
    5. İtfaiyeden bedelli askerle yangın..
    6. Suudi Arabistan'da iş yerleri namaz..
    7. Sonsuz rotalar GAÜN’de yeşerecek
    8. Altınordu, Ersel Aslıyüksek'i transfer..
    9. Noteri beklerken satın alacağı..
    10. Trabzonlu fındık üreticilerinden..
    11. Mozaikler kadınların ellerinde şekil..
    12. Ömer Düzgün, görevini Murat Söylemez’e..
    13. Malatya’da bin 50 litre kaçak içki ele..
    14. Yoğun yağış Kocaali-Akçakoca yolunu..
    15. Alanya’da Rus kadın otel odasında ölü..
    16. Çukurova’da işgale izin yok
    17. Başkan Tugay’dan “ilk 100 gün” raporu
    18. Dört Mevsim Gaziantep Yemekleri kitabı..
    19. İran Hürmüz Boğazında kaçak petrol..
    20. 2. kattan düşen kediyi son anda yakaladı
    21. Evinde hint keneviri yetiştiren şahıs..
    22. TOKİ kimlere kredi veriyor?
    23. Başkan Günel, çevre yolunda yarım..
    24. Söke’de Genç Parti yeniden
    25. Afrika Uluslar Kupası’nda final..
    26. Valilik, terör kurbanı kardeşler ile..
    27. Doğal Yöresel ve Hayvansal Ürünler..
    28. Bünül: "Ceyhan’da 188 kişi işten..
    29. Adli tatil ne zaman başlıyor 2019?
    30. TİKA gönüllülerinden Tanzanya'da diş..
    Ali Babacan'ın nerede olduğu ortaya çıktı!
    Ali Babacan'ın nerede olduğu ortaya çıktı!
    Rusya'dan çarpıcı açıklama! Türkiye Su-57 alabilir
    Rusya'dan çarpıcı açıklama! Türkiye Su-57 alabilir
    Cumhuriyet’ten itiraf gibi yazı! “AK Parti’yi 2012’ye kadar...”
    Cumhuriyet’ten itiraf gibi yazı! “AK Parti’yi 2012’ye kadar...”
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı

    Günün Karikatürü

    18 Temmuz 2019
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’