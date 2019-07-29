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Alanya’da otomobille otobüs çarpıştı: 1’i ağır 2 yaralı

Antalya’nın Alanya ilçesinde otomobille otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 13:36
Alanya’da otomobille otobüs çarpıştı: 1’i ağır 2 yaralı

Antalya’nın Alanya ilçesinde otomobille otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.


Kaza, dün saat 08.00 sıralarında Alanya’nın İmamlı Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. İlçe merkezine seyir halinde olan Mehmet K.’nin (53) idaresindeki 07 HN 028 plakalı otomobil, iddiaya göre park halindeki Vedat G.’nin (45) kullandığı 07 C 32704 plakalı otobüse arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü Mehmet K. ve aynı araçta bulunan Mehmet Ç. (59) yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine götürdü. Tedaviye alınan yaralılardan Mehmet Ç.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 13:36
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