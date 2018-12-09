Alanya'da olta balıkçılığı turnuvası düzenlendi

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde, Alanya Sportif Olta Balıkçıları Derneği (ASOBDER) tarafından olta balıkçılığı turnuvası düzenlendi.

ASOBDER tarafından düzenlenen "Alanya Jigging Tournament 2018" yarışmasında, iki kişilik ekipten oluşan 15 takım, teknelerle açılarak "En Büyük Balık", "Yakala Bırak" ve "En Çok Balık" kategorilerinde birinci olabilmek için mücadele etti.

İki gün süren yarışlarda "En Büyük Balık"ta Mr. Efsane takımı 8 kilo 300 gram kuzu balığıyla birinci oldu. Yarışta Team Kentaki ikinciliği, Team Midi takımı ise üçüncülüğü elde etti. Yarışta "Yakala Bırak" Jüri özel ödülünü Numo Bay takımı alırken "En Çok Balık" ödülünü kazanan takım ise çıkmadı.

Yarışın ardından düzenlenen törenle sporculara kupa ve ödülleri verildi.

ASOBDER Başkanı Hakan Kalaycı, AA muhabirine, ilk kez düzenlenen "Alanya Jigging Tournament 2018" yarışmasını başarılı bir şekilde gerçekleştirdiklerini söyledi.

Amaçlarının bu yarışı sürekli hale getirmek olduğunu anlatan Kalaycı, "Alanya turizminin çeşitlendirilmesine bu tarz etkinliklerin katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bu anlamda turizmin çeşitlendirilmesine bir nebze de olsa katkı sağladıysak ne mutlu bize. Bu etkinliğin devamının gelmesi için şimdiden çalışmalara başladık." dedi.



