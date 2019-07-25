Alanya’da mutfak mirasının yeni üyesi ’Vatanoğlu’

Yöresel lezzetleri korumak ve yerel üreticilerden ürün alınmasını teşvik etmek amacıyla kurulan “Culinary Heritage Europe” sistemine Türkiye’den kabul edilen ilk şehir olan Alanya’nın yeni üyesi, yerli meyveleri ve sebzeleri kurutarak yurt içi ve yurt dışına sunmaya başlayan ilk gıda kurutma tesisi olan ’Vatanoğlu’ Alanya oldu.

Özgür Tuna’nın işletmeciliğini yaptığı tesis, ürettiği avokado çayı, kurutulmuş sebzeler ve meyvelerin yanı sıra kurutulmuş Alanya Yenidünyası ve Türüf Mantarı gibi spesifik ürünleri ile Mutfak Mirası Alanya ağına kabul edildi.

Tuna, “Alanya’da bir ilk olmanın ve gıdaların raf ömrünü sağlıklı yollarla uzatmanın verdiği mutluluğumuz üyeliğe kabul edilmekle birlikte taçlanmış oldu. Birçok farklı gıdada, doğal kurutma yöntemleri deneyerek en uygun şartları belirledik ve kısa zamanda yurt içine ve yurt dışına ürün göndermeye başladık. Yerli ürünleri tanıtmak için uluslararası bir işbirliği ağı olan Mutfak Mirası Alanya sistemine katılmak bizim için memnuniyet verici” dedi.

"Başkan Yücel’den övgü"

Üyelik tabelasını Tuna’ya teslim eden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Alanya Mutfağının kendine has özelliklerine ve yerli gıdalarımızın kalitesine inanarak başlattığımız Mutfak Mirası Avrupa işbirliği ağı sayesinde az zamanda çok yol kat ettik. Çalışmalarımızı sürdürürken, mutfağımızdaki kültürün yapı taşını oluşturan tarımsal faaliyetlerimizi ve gıda üreticilerimizi de es geçemezdik.Mutfak Mirası Alanya ağı ile birlikte özellikle yurt dışına Alanya’da kurutulmuş avokado çayı, meyve ve sebzelerimizle, dağ kekiği, hatmi çiçeği gibi şifalı bitkilerimizle şehrimizin adını layıkıyla temsil edeceğine inanıyorum. Bu vesile ile öncelikle Alanya’da üretilen gıdalarımızın dolayısıyla da üreticilerimizin emeklerinin değer kazanacağına inanıyorum.” dedi.