Alanya’da motosiklet kaygan yolda kaza yaptı: 1 ağır yaralı Antalya’nın Alanya ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıkan motosiklet kaza yaptı.

Antalya’nın Alanya ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıkan motosiklet kaza yaptı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, saat 00.00 sıralarında Payallar Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali K.’nın (32) idaresindeki 07 HJD 04 plakalı motosiklet yağışlardan dolayı yolun kaygan olması nedeniyle kontrolden çıktı. Motosiklet yola savrulurken sürücü Ali K. ise asfalt zemine düşerek ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsünü ambulansla Alanya Özel Anadolu Hastanesine götürdü. Kafatasında kırıkların olduğu tespit edilen Ali K.’nın yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürdüğü belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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