0553 313 94 23

Alanya’da kurpiyer kadınlı poker partisini polis baskını

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir iş hanındaki kıraathanenin kumarhaneye çevrildiği bilgisine ulaşan polis, düzenlediği baskında 2’si yabancı uyruklu kurpiyer kadın ile kumar oynatan 6 şüpheli ve kumar oynadığı tespit edilen 16 kişi suçüstü yakalandı.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 15:30
Alanya’da kurpiyer kadınlı poker partisini polis baskını

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir iş hanındaki kıraathanenin kumarhaneye çevrildiği bilgisine ulaşan polis, düzenlediği baskında 2’si yabancı uyruklu kurpiyer kadın ile kumar oynatan 6 şüpheli ve kumar oynadığı tespit edilen 16 kişi suçüstü yakalandı.


Şekerhane Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki Mustafa Pasajı İşhanı’ndaki Çarli’nin Kıraathanesi olarak bilenen yerde kumar oynatıldığı bilgisine ulaşan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, saat 01.00 sırlarında harekete geçti. Belirtilen adrese çok sayıda polis baskın düzenlerken çevrede de güvenlik önlemi alındı.


Baskında kumar oynadığı tespit edilen 16 kişi suçüstü yakalandı. Baskında ayrıca para karşılığı poker oynattığı iddia edilen Yavuz B. Taner K. Yılmaz Ö. Murat Ç. Osman O. Saadettin V. ve Ukrayna uyruklu Natalia S. ve Natalia O. isimli kurpiyer kadın gözaltına alındı. Yapılan incelemede poker oynamada kullanılan iki adet poker masası bin 814 adet pul 14 deste açılmamış poker kağıdı ele geçirildi. Kumar oynadığı belirlenen 16 kişi hakkında Kabahatler Kanununa muhalefetten toplam 5 bin 120 TL ceza kesildi. Gözaltına Yavuz B. Taner K. Yılmaz Ö. Murat Ç. Osman O. ve Saadettin V.’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Kıbrıs’tan geldiği belirtilen 2 yabancı uyruklu kadın ise işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Antalya Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 15:30
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kasadan eksilen paraların sebebini öğrenince şaşkına döndü
    1. Kasadan eksilen paraların sebebini..
    2. İstanbul'da su sayacı hırsızlığı
    3. Ağır yaralı olarak hastaneye..
    4. Bakan Kurum’un Keskin’de verdiği..
    5. Beşiktaş, Douglas ile 3 yıllık..
    6. Tekli: "Ciddi bir kaynağı BAL’daki 3..
    7. Osmaniye’de kurban fiyatları belirlendi
    8. Alanya’da kurpiyer kadınlı poker..
    9. Geleceğin siber kahramanları..
    10. Genç yaşta hayatını kaybeden Gülden..
    11. Şehit babasının fotoğrafına baktı
    12. Karadeniz sahili, güney sahillerini..
    13. Aksaray’da 78 kaçak göçmen yakalandı
    14. Canpolat mahalle gezilerini sürdürüyor
    15. Bakan Soylu Ağasar kıyafetini giydi,..
    16. Ruanda Büyükelçisi Düzce..
    17. Ali Koç: "Bugüne kadar yunus yüzümüzü..
    18. Bıçakçılar Çarşısı’nda ’Bileme’..
    19. Kayseri şehidini uğurlayacak
    20. Uludağ’da tadilat krizi
    21. Talas Mahalle Sakinlerinden Başkan..
    22. Kuşadası’nı karıştıran bıçaklı..
    23. Afganistan Yüksek Barış Şurası..
    24. Eyyübiye doğalgaza kavuşuyor
    25. Ters devrilen traktör römorkunun..
    26. Türkiye’nin gündemine oturan genç..
    27. "Mardin'de HDP'li belediyelerden 313..
    28. Gürcistan'da "Agile Spirit 2019"..
    29. Genç yüzücülerden EYOF'ta 10 madalya
    30. Katil Esed Rejimi, İdlib'de yine..
    16 yaşındaki kızı kaçırdılar! 2 polis şehit oldu, 4 kişi öldü
    16 yaşındaki kızı kaçırdılar! 2 polis şehit oldu, 4 kişi öldü
    Öyle bir şey keşfetti ki... 3 yıldır tarlaya insan saçı döküyor!
    Öyle bir şey keşfetti ki... 3 yıldır tarlaya insan saçı döküyor!
    CNN Türk'ten küfür açıklaması: Özür dileriz!
    CNN Türk'ten küfür açıklaması: Özür dileriz!
    Erdoğan: '2023 seçimine bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız'
    Erdoğan: '2023 seçimine bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız'
    CHP'de toplu istifa! "Boyun eğmedik"
    CHP'de toplu istifa! "Boyun eğmedik"

    Günün Karikatürü

    27 Temmuz 2019
    Her yeni bilgi kan donduruyor… Vur emrini Oktar vermiş!
    Her yeni bilgi kan donduruyor… Vur emrini Oktar vermiş!
    Her yıl iki dev havalimanı ve bir Kanal İstanbul’u israf ediyoruz
    Her yıl iki dev havalimanı ve bir Kanal İstanbul’u israf ediyoruz