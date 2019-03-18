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Alanya’da kayak festivali renkli görüntülere sahne oldu

Antalya’nın Alanya İlçesinin kırsalındaki Akdağ’da 1.

18 Mart 2019 Pazartesi 14:51
Alanya’da kayak festivali renkli görüntülere sahne oldu

Antalya’nın Alanya İlçesinin kırsalındaki Akdağ’da 1. Alanya Akdağ Kayak Festivali düzenlendi. Çok sayıda kişinin katıldığı ve leğenle kayma, güreş, plates gibi etkinlikleri olduğu festivalde renkli görüntüler oluştu.


Alanya’ya 30 km uzaklıktaki Akdağ’a yapılması planlanan kayak merkezine dikkat çekerek kamuoyu oluşturmak amacıyla protokol ve çok sayıda davetlinin katıldığı bir kayak şenliği düzenlendi. Şenlikte leğenle kayma, güreş, plates etkinlikleri yapıldı. Kayakçıların özel gösteri yaptığı programda balon uçurma etkinliği ile renkli görüntüler ortaya çıktı.



“İlçe turizmi açısından bunun çok önemli olacağını düşünüyoruz”


Alanya Akdağ Kayak İhtisas Spor Kulübü Kurucu Başkanı Uğur Bülbül, ilçenin yıllardır bir kayak merkezi hayali olduğunu ve bunun gerçekleştirmek için çalışmaların hızla devam ettiğini aktardı. Bülbül, “Biz bu spor kulübünü Handan Aydemir ile kurduk ve başkanlığı Handan Aydemir devraldı. Büyük bir organizasyonla bugün gerçekleşen etkinliği düzenledik. Bizim amacımız Alanya’da bir kayak merkezinin olması, ilçe turizmi açısından bunun çok önemli olacağını düşünüyoruz. Burayı kurmak Handan Aydemir ile birlikte gittiğimiz Davraz’da bir kayak sırasında aklımıza geldi. Bu yola ilk çıktığımızda dernek olarak faaliyet gösterdik. Daha sonra Alanyaspor’un da desteği ile kulüp haline geldik. Alanya Belediyesi ve Alanya Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ALTSO) büyük desteği ile kulübümüzü genişlettik" dedi.



“Bu etkinliği yapabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz”


Bu etkinlik için belirli kararlar alındığı belirten Bülbül,” Bu etkinlik için belirli kararlar alındı ve hukuki engeller atlatıldı. Daha sonra buraya yol çıkışı için Alanya Belediyesi’nin çalışması oldu. İnsanları şehir merkezinden buraya getirebilmek kolay değil. Alanya’da aynı gün denize girebilir, denizden çıktıktan hemen sonra Akdağ’a gelip kayak yapabilirsiniz. Birçok arkadaşımız önce Akdağ’a geldi kayak yaptı, son gidip denize girdi. Bu etkinlik bir haftada olmuş bir şey değil. İki, üç yıllık bir emeğin karşılığı olarak bu etkinliği yapabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 14:51
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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